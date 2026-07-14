«Балтика» отпустила игрока белорусской сборной

«Сегодня я официально прощаюсь с “Балтикой”. Уход из клуба — исключительно моё решение, которое далось очень непросто. Но пришло время вернуться на Родину. Два с половиной года в “Балтике” пролетели как один миг, но оставили след на всю жизнь. Это было потрясающее время, наполненное невероятными эмоциями, победами, борьбой и бесценным опытом. Я хочу сказать огромное спасибо клубу, руководству, тренерскому штабу, персоналу и, конечно, моим партнёрам по команде. За это время я встретил здесь потрясающих людей. Калининград навсегда останется в моём сердце», — попрощался полузащитник с командой и болельщиками.