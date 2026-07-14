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«Балтика» отпустила игрока белорусской сборной

Юрий Ковалёв может продолжить карьеру в БАТЭ.

Источник: Клопс.ru

Белорусский полузащитник «Балтики» Юрий Ковалёв покидает команду после того, как отыграл в ней два с половиной сезона. Игрок и клуб расстались по обоюдному согласию, сообщили в пресс-службе балтийцев во вторник, 14 июля.

Футболист переехал в Калининград из Оренбурга весной 2023 года. Во всех турнирах он провёл в составе бело-синих 62 матча, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Ковалёв также регулярно выступал за национальную команду своей страны. По данным белорусских СМИ, футболист может продолжить карьеру в борисовском БАТЭ.

«Сегодня я официально прощаюсь с “Балтикой”. Уход из клуба — исключительно моё решение, которое далось очень непросто. Но пришло время вернуться на Родину. Два с половиной года в “Балтике” пролетели как один миг, но оставили след на всю жизнь. Это было потрясающее время, наполненное невероятными эмоциями, победами, борьбой и бесценным опытом. Я хочу сказать огромное спасибо клубу, руководству, тренерскому штабу, персоналу и, конечно, моим партнёрам по команде. За это время я встретил здесь потрясающих людей. Калининград навсегда останется в моём сердце», — попрощался полузащитник с командой и болельщиками.

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