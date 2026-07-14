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Полиция ищет преступника, убившего 22-летнего парня в Воронеже

Раненый молодой человек успел добраться до магазина, где скончался.

Источник: АиФ Воронеж

Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве 22-летнего парня на Олимпийском бульваре в Воронеже. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России во вторник, 14 июля.

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 июля. Предварительно, между местным жителем и двумя ранее незнакомыми ему молодыми людьми произошёл конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанёс оппонентам колото-резаные ранения в область жизненно важных органов, после чего скрылся.

Один из пострадавших, 22-летний воронежец, от полученных травм скончался на месте. Его тело обнаружили в магазине, куда по словам очевидцев, он успел добраться. Второго участника конфликта, 20-летнего местного жителя, с ножевым ранением госпитализировали в медицинское учреждение.

СК возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство. Сейчас оперативники проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленника.

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