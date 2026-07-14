Полиция ищет преступника, убившего 22-летнего парня в Воронеже

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 июля. Предварительно, между местным жителем и двумя ранее незнакомыми ему молодыми людьми произошёл конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанёс оппонентам колото-резаные ранения в область жизненно важных органов, после чего скрылся.