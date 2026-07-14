Леонид Ломиворотов может возглавить Арбитражный суд Нижегородской области

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендована к назначению Леонида Ломиворотова на должность председателя Арбитражного суда Нижегородской области. Об этом сообщает пресс‑служба Верховного Суда Российской Федерации; при рассмотрении кандидатур учитывалось мнение Председателя ВС РФ Игоря Краснова, который участвовал в заседании коллегии.
Леониду Ломиворотову 41 год, в настоящее время он занимает пост заместителя председателя Арбитражного суда Томской области. Должность председателя арбитража в Нижегородской области оставалась вакантной после отставки Романа Санинского в 2025 году; временно обязанности главы суда выполняет Георгий Федорычев.
Ранее сообщалось, что Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Нижегородской области.