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Леонид Ломиворотов может возглавить Арбитражный суд Нижегородской области

Кандидатура Ломиворотова рекомендована к назначению Высшей квалификационной коллегией судей.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендована к назначению Леонида Ломиворотова на должность председателя Арбитражного суда Нижегородской области. Об этом сообщает пресс‑служба Верховного Суда Российской Федерации; при рассмотрении кандидатур учитывалось мнение Председателя ВС РФ Игоря Краснова, который участвовал в заседании коллегии.

Леониду Ломиворотову 41 год, в настоящее время он занимает пост заместителя председателя Арбитражного суда Томской области. Должность председателя арбитража в Нижегородской области оставалась вакантной после отставки Романа Санинского в 2025 году; временно обязанности главы суда выполняет Георгий Федорычев.

Ранее сообщалось, что Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Нижегородской области.

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