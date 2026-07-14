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402 детей удалось сохранить в семьях в Нижегородской области психологам

Регион занял второе место в России по масштабам реализации проекта «Устойчивая семья».

Более 400 детей в Нижегородской области удалось сохранить в родных семьях благодаря работе психологов и специалистов по социальной поддержке. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на данные Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за 2025 год.

Нижегородская область заняла второе место в стране по масштабам реализации проекта «Устойчивая семья». В регионе работают 17 специализированных психологических клубов, больше которых действует только в Приморском крае. Психологическую помощь и обучение получили 250 родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Благодаря социально-психологическим тренингам удалось предотвратить социальное сиротство для 402 детей, которые остались в родных семьях. Еще 47 несовершеннолетних специалисты смогли вернуть родителям из специализированных учреждений. Кроме того, Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров по числу обращений к федеральному детскому омбудсмену.

Ранее сообщалось, что более 4000 семей в Нижегородской области получают выплаты из маткапитала.