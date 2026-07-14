402 детей удалось сохранить в семьях в Нижегородской области психологам

Более 400 детей в Нижегородской области удалось сохранить в родных семьях благодаря работе психологов и специалистов по социальной поддержке. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на данные Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за 2025 год.