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Осужден житель Калининграда, причастный к контрабанде более 134 кг наркотиков

Мужчина перевозил запрещенные вещества в локомотивах железнодорожных составов.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде осудили 53-летнего местного жителя по делу о контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт в особо крупном размере. Суд назначил мужчине 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. В доход государства был конфискован автомобиль, который злоумышленник использовал при перевозке наркотиков. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С сентября 2022 по февраль 2023 года мужчина организовал контрабанду запрещенных веществ массой более 134,6 кг на территорию России. Вещества он прятал в локомотивах железнодорожных составов. «Работе» помешали калининградские таможенники.

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