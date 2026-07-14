Осужден житель Калининграда, причастный к контрабанде более 134 кг наркотиков

В Калининграде осудили 53-летнего местного жителя по делу о контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт в особо крупном размере. Суд назначил мужчине 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. В доход государства был конфискован автомобиль, который злоумышленник использовал при перевозке наркотиков. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.