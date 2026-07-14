Приватизацию курского предприятия отменили из-за связи с замглавы УГИБДД

Суд установил, что приобретение ООО «Автотранссервис» доли в ООО «Благоустройство» привело к конфликту интересов в деятельности господина Пащенко, о котором он не уведомил и не принял мер по его урегулированию. Впрочем, он сам в суде утверждал, что не имеет отношения к фирме супруги, но его аргументы приняты не были.