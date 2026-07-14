Незнакомец пытался увести малыша с площадки воронежского ЖК

Неизвестный мужчина пытался увести трехлетнего мальчика со двора воронежского ЖК «Современник». Незнакомец подошел к играющему на детской площадке малышу, что-то ему сказал, а потом взял за руку и повел в сторону. Странное проведение мужчины привлекло взрослых, находящихся рядом. Они и помешали планам чужака.