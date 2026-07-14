Сроки подачи горячей воды сорвали в 553 домах Ростова-на-Дону

Первый этап испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону 2026−2027 годов проходил с 12 мая по 6 июня. В этот период горячая вода была отключена в 1 328 многоквартирных домах и 164 объектах социальной сферы Советского, Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Кировского районов. По итогам испытаний выявлено 300 дефектов. В настоящее время горячее водоснабжение по всем объектам первого этапа восстановлено.