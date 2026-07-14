Художники проекта «Русская Атлантида» представили свои работы в Дивееве

В Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре прошла выставка пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида» (0+). Как сообщает «Российская газета», это событие стало кульминацией десятидневного творческого процесса, в ходе которого художники создали более 170 живописных работ.
Пленэр в Дивееве состоялся впервые и собрал талантливых мастеров из разных уголков России. Среди участников были художники из Нижнего Новгорода, Сарова, Москвы, Тюмени, Самары, Пензы, Старого Оскола, Твери, Краснодарского края…
Настоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова) высоко оценила работы художников, отметив их бережное отношение к святыням обители и высокое художественное мастерство. По её словам, проект не только способствовал развитию культурного туризма, но и стал своеобразным «живым архивом», отражающим современную пейзажную школу.
Все произведения, созданные в рамках пленэра, можно будет увидеть в течение лета и осени в школе художественных ремёсел в Дивееве.
Справка.
Проект «Русская Атлантида», основанный в 2013 году, объединяет художников, исследующих историю и культуру малых городов России, а также судьбу утраченных святынь. За годы своей деятельности проект организовал 175 пленэров в различных городах страны и более 75 выставок на территории России и за её пределами.