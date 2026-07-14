Художники проекта «Русская Атлантида» представили свои работы в Дивееве

Проект «Русская Атлантида», основанный в 2013 году, объединяет художников, исследующих историю и культуру малых городов России, а также судьбу утраченных святынь. За годы своей деятельности проект организовал 175 пленэров в различных городах страны и более 75 выставок на территории России и за её пределами.