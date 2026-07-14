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Стрелок из Белгородской области взял золото на чемпионате России

Всего за награды боролись около 360 сильнейших спортсменов.

Источник: Национальные проекты России

Сергей Новоселов из Белгородской области взял золото на чемпионате России по пулевой стрельбе, сообщили в администрации Яковлевского городского округа. Мероприятие организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Чемпионат России проходил с 1 по 11 июля в спортивном комплексе «Лисья Нора» в подмосковном селе Игнатово. За награды боролись более 360 сильнейших спортсменов из 37 регионов страны.

Сергей Новоселов выступал в олимпийском упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения» среди мужчин. Он сумел опередить соперника на финише и завоевал звание чемпиона России.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.