Нижегородская область и Танзания расширят торгово‑экономическое сотрудничество

В числе приоритетных направлений — образовательное сотрудничество. В 2025—2026 учебном году 11 студентов из Танзании уже обучаются в Нижегородской области, преимущественно в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ). Половников отметил возможности для расширения обменов: в частности, приглашение танзанийских студентов на формируемый межвузовский ИТ‑кампус «Неймарк» для подготовки IT‑инженеров, а также развитие партнёрских программ между ПИМУ и танзанийским Университетом Мванза.