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Нижегородская область и Танзания расширят торгово‑экономическое сотрудничество

Заместитель губернатора Сергей Половников провёл рабочую встречу с делегацией Танзании во главе с чрезвычайным и полномочным послом в РФ Фредриком Ибрахимом Кибутой.

Источник: Время

Нижегородская область и Объединённая Республика Танзания намерены расширить сотрудничество в торгово‑экономической и образовательной сферах, сообщает пресс‑служба губернатора и правительства региона.

Заместитель губернатора Сергей Половников провёл рабочую встречу с делегацией Танзании во главе с чрезвычайным и полномочным послом в РФ Фредриком Ибрахимом Кибутой. В работе также участвовали представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, заместитель министра международных и межрегиональных связей Максим Безаев и заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Владимир Балакин. Стороны обсудили расширение торговых связей, поставки оборудования и развитие образовательного взаимодействия.

Половников представил делегации промышленные возможности региона — в частности, потенциал в автомобилестроении и судостроении. Нижегородские суда на подводных крыльях предложены как вариант для развития речного туризма в Танзании. Регион также готов поставлять дробильно‑сортировочное оборудование для горнодобывающей отрасли, твердосплавный инструмент и высокотехнологичные станки.

В числе приоритетных направлений — образовательное сотрудничество. В 2025—2026 учебном году 11 студентов из Танзании уже обучаются в Нижегородской области, преимущественно в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ). Половников отметил возможности для расширения обменов: в частности, приглашение танзанийских студентов на формируемый межвузовский ИТ‑кампус «Неймарк» для подготовки IT‑инженеров, а также развитие партнёрских программ между ПИМУ и танзанийским Университетом Мванза.

Посол Фредрик Ибрахим Кибута высоко оценил перспективы сотрудничества, отметив интерес к промышленным проектам и образовательным инициативам, и подтвердил намерение укреплять двусторонние связи. В рамках визита делегация также провела переговоры в Торгово‑промышленной палате Нижегородской области, встретилась с представителями местных компаний и посетила Нижегородский кремль, возложив цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Ранее сообщалось, что более 300 делегатов из 46 стран приняли участие в конференции «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде.