В Туле отремонтируют поликлинику для взрослых

Поликлинику для взрослых Городской клинической больницы № 2 им. Е. Г. Лазарева на Комсомольской улице отремонтируют в Туле, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Обновление здания начнется в этом году. Специалисты приведут в порядок помещения, инженерные сети и отделку. В поликлинике появятся современная навигация, комфортные зоны ожидания, безбарьерная среда и новое медицинское оборудование. Также специалисты отреставрируют фасад. Полностью преобразить поликлинику планируют к 2027 году.
Отмечается, что здание было построено в 1933 году по проекту архитектора К. Н. Яковлева при участии доктора Ефрема Лазарева. Первоначально там размещалась глазная больница, которая стала филиалом Московского областного клинического института. В учреждении активно развивалась научная работа: врачи успешно лечили отслоение сетчатки, проводили пересадку роговицы.
«Наша взрослая поликлиника — это не просто медицинское учреждение, это важная часть архитектурного облика нашего города. Здание обладает особой исторической ценностью, и мы понимаем, насколько важно сохранить его уникальный характер. Мы стремимся создать пространство, где уют старинной архитектуры гармонично сочетается с передовыми стандартами комфорта и качественного медицинского обслуживания», — отметила главный врач Городской клинической больницы № 2 им. Е. Г. Лазарева Маргарита Томаева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.