В Туле отремонтируют поликлинику для взрослых

«Наша взрослая поликлиника — это не просто медицинское учреждение, это важная часть архитектурного облика нашего города. Здание обладает особой исторической ценностью, и мы понимаем, насколько важно сохранить его уникальный характер. Мы стремимся создать пространство, где уют старинной архитектуры гармонично сочетается с передовыми стандартами комфорта и качественного медицинского обслуживания», — отметила главный врач Городской клинической больницы № 2 им. Е. Г. Лазарева Маргарита Томаева.