Депутат Госдумы попросила помочь донскому фельдшеру, которая с больным сердцем ездит к больным на лодке

После публикации «КП — Ростов» истории 74-летней фельдшера Анны Зыбайловой из Ростовской области, которая, несмотря на кардиостимулятор, ежедневно добирается к пациентам на лодке в хутор Задонье, ее судьбой заинтересовались на федеральном уровне. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к министру здравоохранения РФ с просьбой отметить работу дончанки, помочь ей пройти обследование и заняться лечением собственного сердца. Так как Анна Павловна работает почти без выходных и нуждается в замене клапанов. Об этом депутат сообщила в своих соцсетях.