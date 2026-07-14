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Дополнительный причал «Киевский» на четвертом речном маршруте откроется 15 июля

С 15 июля на четвертом регулярном речном маршруте начнет работу дополнительный причал «Киевский», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Дополнительный причал “Киевский” на четвертом регулярном речном маршруте откроем 15 июля. Так мы разграничим потоки судов и сделаем поездки еще удобнее. В 2026 году регулярный речной транспорт продолжает развиваться: запустили четвертый маршрут “Лужники — Киевский”; до конца года также введем на маршруте новые остановки “Воробьевская набережная” и “Новодевичьи пруды”, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что регулярный речной транспорт стал востребованным среди пассажиров: с начала запуска маршрутов ими воспользовались более 3,9 млн раз, а с начала 2026 года пассажиры уже совершили более 800 тыс. поездок на речных электросудах.

Уточняется, что 500 тыс. из них — только на первом и четвертом маршрутах. На маршруте «Киевский — Парк “Фили” совершено около 454 тыс. поездок, на маршруте “Лужники — Киевский” — около 47 тыс. за первый месяц его работы.