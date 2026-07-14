Дополнительный причал «Киевский» на четвертом речном маршруте откроется 15 июля

В ведомстве добавили, что регулярный речной транспорт стал востребованным среди пассажиров: с начала запуска маршрутов ими воспользовались более 3,9 млн раз, а с начала 2026 года пассажиры уже совершили более 800 тыс. поездок на речных электросудах.