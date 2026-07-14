Эксперт рассказал о пользе смородины для сердца и сосудов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Смородина богата антиоксидантами и полифенолами, которые защищают клетки и благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Александр Абрамов.
«Смородина богата витамином C, антоцианами, полифенолами, рутином, пектинами, органическими кислотами, калием и железом. Высокое содержание антоцианов и других растительных полифенолов благотворно влияют на состояние сосудов и сердца», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Абрамова.
По словам эксперта, витамин C в смородине необходим для нормальной работы иммунной системы и способствует усвоению железа из пищи. Абрамов также добавил, что пектины, содержащиеся в ягоде, поддерживают нормальную работу пищеварения и микрофлору кишечника.
«Антиоксиданты и полифенолы участвуют в защите клеток от окислительного стресса и изучаются в связи с влиянием на сердечно-сосудистую систему. Исследования представителей рода Ribes показывают наличие антиоксидантной и противовоспалительной активности у содержащихся в них биологически активных соединений», — заключил доцент.