Эксперт рассказал о пользе смородины для сердца и сосудов

«Антиоксиданты и полифенолы участвуют в защите клеток от окислительного стресса и изучаются в связи с влиянием на сердечно-сосудистую систему. Исследования представителей рода Ribes показывают наличие антиоксидантной и противовоспалительной активности у содержащихся в них биологически активных соединений», — заключил доцент.