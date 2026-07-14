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В Волгограде врачи спасли 35-летнего пациента от ТЭЛА

Флотирующие тромбы угрожали жизни пациента.

В Волгограде врачи спасли 35-летнего мужчину с тромбоэмболией легочной артерии. Пациента экстренно доставили в ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С. З. Фишера» с одышкой при минимальной нагрузке.

Волгоградские кардиологи подтвердили острую сосудистую патологию и госпитализировали пациента в реанимацию. Причиной ТЭЛА стал тромбоз глубоких вен ног. Врачи обнаружили флотирующие тромбы — угрозу повторной эмболии. Консилиум решил имплантировать кава-фильтр.

Малоинвазивную операцию провел врач РХМДиЛ Иван Шелеметьев. Фильтр «ловит» тромбы на пути к легочной артерии. По словам врачей больницы, мультидисциплинарный подход и современное оборудование позволяют оказывать экстренную помощь при тяжелой сосудистой патологии. Кардиологи Валентина Гвоздева и Грета Саргсян провели полный курс медикаментозной терапии.

Медики напомнили: при одышке и нехватке воздуха на фоне нагрузки нужно срочно обратиться к врачу. После лечения ТЭЛА пациенты остаются под наблюдением кардиолога в поликлинике по месту жительства. Это снижает риск повторного тромбоза.

Ранее сообщалось о закрытии перинатального центра в Волгоградской области.