В Волгограде врачи спасли 35-летнего пациента от ТЭЛА

Медики напомнили: при одышке и нехватке воздуха на фоне нагрузки нужно срочно обратиться к врачу. После лечения ТЭЛА пациенты остаются под наблюдением кардиолога в поликлинике по месту жительства. Это снижает риск повторного тромбоза.