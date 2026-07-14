Липецкую площадку производителя красок Akzo Nobel передали российскому бизнесу

В 2025 году совокупная выручка трех российских компаний Akzo Nobel сократилась на 18%, до 17 млрд руб., суммарная чистая прибыль составила 2,4 млрд руб. В отчете группы за 2025 год говорится, что в 2022 году, после введения санкций Евросоюза, большая часть деятельности в области высокоэффективных покрытий в РФ была приостановлена, оставшаяся часть бизнеса с тех пор изолирована.