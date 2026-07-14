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В Ростовской области выявили загрязнение на берегу Таганрогского залива

Глава Таганрога: загрязнение зафиксировали в районе Богудонии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о загрязнении в районе Богудонии. Комментарий был опубликован сегодня, 14 июля, в социальных сетях.

— Комиссия осмотрела побережье Таганрогского залива. Следов нефтепродуктов на городских пляжах не обнаружено. Загрязнение зафиксировано в районе Богудонии. Отобраны пробы для лабораторных исследований. Подчеркну: делать окончательные выводы пока рано. Необходимо дождаться результатов экспертизы, — подчеркнула Светлана Камбулова.

Дальнейшие меры реагирования определят после завершения лабораторных исследований. Ситуацию контролируют специалисты Росприроднадзора.

— Мониторинг побережья будет продолжен, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, пост о проверке был опубликован после новых сообщений в соцсетях. Интернет-пользователи снова опубликовали фото и видео со следами вещества, похожего на нефтепродукты.

О загрязнении сообщали и вчера, 13 июля, но тогда проверяющие не нашли следы нефтепродуктов. По сообщениям городских властей, на тот момент поверхность воды была чистой, нефтяных пятен и погибшей рыбы не было.

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