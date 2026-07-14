12 млн рублей потеряли родители погибшего на СВО нижегородца из-за мошенников

По данным полиции, сначала мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Он сообщил, что пенсионеру необходимо приехать за наградой для погибшего сына, который был участником СВО. Позже с супругами связались лжесотрудники ФСБ и «юрист». Они убедили потерпевших, что их деньги находятся под угрозой хищения, и предложили передать наличные для проведения якобы необходимой «экспертизы».