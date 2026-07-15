Семья из Москвы дошла до Сибири за полгода вопреки прогнозу ИИ

Идея отправиться в поход пришла паре в начале января. Как рассказал Паша, он наткнулся в интернете на ролик о человеке, который пешком преодолевал большие расстояния, и обратился к искусственному интеллекту с вопросом, возможно ли пройти всю Россию неподготовленному человеку. ИИ ответил, что это невозможно, однако супруги решили попробовать.