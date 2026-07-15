Семья из Москвы дошла до Сибири за полгода вопреки прогнозу ИИ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Супруги Тома и Паша, которые 19 января вышли из Москвы, чтобы дойти пешком до Владивостока, 13 июля на 173-й день пути добрались до Красноярского края. О своем путешествии пара рассказала 360.ru.
«Сразу же возник вопрос, насколько возможно пройти всю Россию пешком неподготовленному человеку, который не занимался ни туризмом, ни спортом. Я обратился к искусственному интеллекту, на что он сказал, что это невозможно», — заявил Паша.
Идея отправиться в поход пришла паре в начале января. Как рассказал Паша, он наткнулся в интернете на ролик о человеке, который пешком преодолевал большие расстояния, и обратился к искусственному интеллекту с вопросом, возможно ли пройти всю Россию неподготовленному человеку. ИИ ответил, что это невозможно, однако супруги решили попробовать.
По словам путешественников, целью было желание посмотреть страну. Однако одной из трудностей для пары стали мозоли, но со временем их ноги адаптировались. Также проблемой была погода, которая могла меняться в течение дня.