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На Дону вырос экспорт продовольственных товаров и химической продукции

Крупнейшими импортерами стали в том числе Турция, Египет, Индия и Китай.

Источник: Национальные проекты России

Экспорт продовольственных товаров и химической продукции вырос в Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года, сообщили в правительстве региона. Это соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Экспорт продовольственных товаров увеличился на 1,9%, а поставки химической продукции — на 16,7%. Крупнейшими импортерами донской продукции в этом году стали Турция, Египет, Казахстан, Индия, Кения, Белоруссия и Китай.

«В контексте достижения национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года нам предстоит обеспечить прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличить объем экспорта продукции АПК, нарастить объем перевозок по международным транспортным коридорам», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

Отметим, что Ростовская область по объемам внешнеторгового оборота и экспорта находится на втором месте в Южном федеральном округе. Его доля составляет 34,4 и 36,7% соответственно.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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