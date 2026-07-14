Шеф-кондитер Омской области представила регион на гастрофоруме в Иркутске

Юлия Стародумова из Омской области представила регион на Байкальском гастрономическом форуме «Вкус путешествия!» в Иркутске, сообщили в министерстве культуры региона. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Байкальский гастрономический форум объединил более 60 тыс. гостей. Омскую область на форуме представила Юлия Стародумова. Она познакомила участников форума со свадебными вареными калачами — традиционным блюдом Калачинского района Омской области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.