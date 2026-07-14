Список смертников из 15 имён: как в Калининградской области раскрыли серию зверских убийств

Сначала следствие проверяло бытовые версии. Под подозрение попал сосед Виктор Сомов: у него была большая семья, тесное жильё. По словам односельчан, он не раз говорил, что если бы соседка умерла, его семье могли бы отдать весь дом. Но версия развалилась: в день убийства мужчина был в командировке в другом районе.