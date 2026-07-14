Более 400 детей удалось сохранить в родных семьях в Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число лидеров России по эффективности сохранения детей в родных семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на данные ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за 2025 год.