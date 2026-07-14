Более 400 детей удалось сохранить в родных семьях в Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число лидеров России по эффективности сохранения детей в родных семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на данные ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за 2025 год.
Регион занял второе место в стране по масштабу реализации проекта «Устойчивая семья», уступив только Приморскому краю.
Сейчас в Нижегородской области работают 17 психологических клубов, где родители, оказавшиеся в кризисной ситуации, могут получить профессиональную помощь. За время реализации проекта специализированное обучение и психологическую поддержку прошли 250 жителей региона.
Как отметил Алексей Никонов, благодаря социально-психологическим тренингам удалось предотвратить социальное сиротство для 402 детей — они остались жить в родных семьях. Кроме того, еще 47 детей специалисты помогли вернуть домой из специализированных учреждений.
Также, по данным доклада, Нижегородская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством обращений к федеральному уполномоченному по правам ребенка, что свидетельствует о высокой правовой активности жителей в вопросах защиты интересов детей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области более 4 тысяч семей каждый месяц получают выплаты на детей из материнского капитала.