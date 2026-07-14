Фермеры рассказали, как дожди повлияют на урожай в Челябинской области

Эксперт подчеркнул непредсказуемость нынешнего климата на Южном Урале, сравнив его с климатом на Сахалине: то внезапный ветер, то дождь, то резкое повышение температуры. Тем не менее, предварительный прогноз на август вселяет надежду. Ожидается, что месяц будет жарким и сухим, что благоприятно скажется на уборочной кампании.