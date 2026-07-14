Фермеры рассказали, как дожди повлияют на урожай в Челябинской области

Из-за затяжных дождей в ряде территорий Южного Урала почва перенасыщена влагой — это вымывает микроэлементы и ухудшает дыхание корней. Чтобы минимизировать потери, аграриям приходится усиливать обработку полей от болезней и сорняков. Подробности — в заявлении первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгения Литвинова на пресс-конференции в региональном минсельхозе.
По словам первого замминистра, несмотря на сложные погодные условия, состояние посевов на данный момент оценивается как удовлетворительное. Однако аграриям приходится проводить более интенсивную защиту растений от заболеваний и бороться с активным ростом сорняков.
Где-то фермеры с помощью специальных средств проводят более интенсивную защиту от заболеваний, борются с интенсивным ростом сорняка. Это дополнительные мероприятия, которые приходится проводить в связи с погодными условиями для сохранения посевов и объема урожайности.
Эксперт подчеркнул непредсказуемость нынешнего климата на Южном Урале, сравнив его с климатом на Сахалине: то внезапный ветер, то дождь, то резкое повышение температуры. Тем не менее, предварительный прогноз на август вселяет надежду. Ожидается, что месяц будет жарким и сухим, что благоприятно скажется на уборочной кампании.
«Июнь был влажным, июль — чуть менее, август ожидается жаркий. Нас это устраивает, когда культура выходит в определенную зрелость, нам излишней влаги не надо, нужно чтобы зерно налилось. В момент уборки нужна сухая погода, если прогноз достоверен», — отметил первый замминистра.
Несмотря на трудности, аграрии сохраняют оптимизм. Плановый показатель по сбору зерновых в два миллиона тонн, аналогичный прошлогоднему, остается в силе. Дополнительную надежду дает увеличение посевных площадей под масличными культурами в этом году — это может компенсировать возможные потери.
Однако ученые предупреждают о последствиях переизбытка влаги. Юрий Прядун, заместитель директора по внедренческой и научно-инновационной деятельности Челябинского НИИСХ, сообщил, что на некоторых яровых культурах уже локально наблюдается пятнистость, вызванная избыточной влагой.
Тем не менее, общая оценка ситуации остается осторожно оптимистичной — с надеждой на благоприятные погодные условия в августе, которые помогут зерну налиться.