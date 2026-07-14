Врач Белоусов объяснил, почему смородина — самая полезная ягода России

Смородина — одна из самых полезных ягод, выращиваемых в нашей стране. Она богата витаминами, антиоксидантами, органическими кислотами и клетчаткой, что делает её важным продуктом для поддержания здоровья. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, в беседе с РИАМО.
Каждый вид смородины имеет свои уникальные свойства. Чёрная смородина является лидером по содержанию витамина С. Всего 100 граммов ягод обеспечивают почти двойную суточную норму этого витамина для взрослого человека. Благодаря этому чёрная смородина укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к инфекциям и помогает быстрее восстанавливаться после болезней.
Кроме того, в ягодах присутствуют витамины А и Е, а также антоцианы, катехины и другие полифенолы, которые обладают антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки от повреждений, замедляют процессы старения и уменьшают воспалительные процессы в организме.
Чёрная смородина также богата пектином — растворимой клетчаткой, которая улучшает пищеварение, способствует выведению токсинов и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Исследования показывают, что экстракт чёрной смородины может повышать выносливость при физических нагрузках и положительно влиять на кровообращение.
Красная смородина отличается более кислым вкусом из-за меньшего содержания сахаров. Она также является хорошим источником витамина С, но особенно ценна благодаря высокому содержанию витаминов А и Е. Эти витамины поддерживают здоровье кожи, слизистых оболочек и органов зрения.
Органические кислоты и пищевые волокна в красной смородине стимулируют пищеварение, а калий помогает поддерживать нормальное артериальное давление. В народной медицине красную смородину используют как лёгкое мочегонное и потогонное средство.
Белая смородина — это разновидность красной, но с более мягким и сладким вкусом. Она содержит больше природных сахаров и часто используется в десертах.
Главное преимущество белой смородины — высокое содержание калия, который необходим для нормальной работы сердца, сосудов и мышц. Как и другие виды смородины, белая смородина богата витаминами, органическими кислотами и антиоксидантами, которые поддерживают обмен веществ и улучшают общее состояние организма.