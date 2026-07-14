Врач Белоусов объяснил, почему смородина — самая полезная ягода России

Кроме того, в ягодах присутствуют витамины А и Е, а также антоцианы, катехины и другие полифенолы, которые обладают антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки от повреждений, замедляют процессы старения и уменьшают воспалительные процессы в организме.