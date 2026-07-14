Главные новости к вечеру 14 июля 2026

В Кремле назвали ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине, однако не усматривают в этих разногласиях угрозы для двусторонних отношений. Ранее Ильхам Алиев в ответ на вопрос украинского журналиста заявил, что Азербайджан продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.