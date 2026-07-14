Главные новости к вечеру 14 июля 2026

В Кремле высказались о словах Алиева про Украину
В Кремле назвали ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине, однако не усматривают в этих разногласиях угрозы для двусторонних отношений. Ранее Ильхам Алиев в ответ на вопрос украинского журналиста заявил, что Азербайджан продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
ФСБ: Рэпер Kyivstoner помогал СБУ устроить теракт в Подмосковье
В Подмосковье предотвращен масштабный теракт: СБУ пыталась атаковать стратегическое предприятие роем из 35 контрабандных дронов. Исполнитель — бывший контрактник ЧВК «Вагнер» — задержан, его вооруженный пособник ликвидирован. По данным ФСБ, организатором диверсии выступил проживающий в ЕС видеоблогер и рэпер Киевстонер.
Турция объявила Нетаньяху в международный розыск
Стамбульский суд 14 июля выдал международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с перехватом Израилем флотилии гуманитарной помощи, направлявшейся в Газу.
Путин: ключевая ставка должна снижаться
Ключевая ставка Банка России должна снижаться, считает президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с главой Якутии. В свою очередь, Айсен Николаев сообщил, что провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, и «она, вроде, обещает, что ставка все же будет снижаться».