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Главные новости к вечеру 14 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 14 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Кремле высказались о словах Алиева про Украину

Источник: AP 2024

В Кремле назвали ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине, однако не усматривают в этих разногласиях угрозы для двусторонних отношений. Ранее Ильхам Алиев в ответ на вопрос украинского журналиста заявил, что Азербайджан продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

ФСБ: Рэпер Kyivstoner помогал СБУ устроить теракт в Подмосковье

В Подмосковье предотвращен масштабный теракт: СБУ пыталась атаковать стратегическое предприятие роем из 35 контрабандных дронов. Исполнитель — бывший контрактник ЧВК «Вагнер» — задержан, его вооруженный пособник ликвидирован. По данным ФСБ, организатором диверсии выступил проживающий в ЕС видеоблогер и рэпер Киевстонер.

Турция объявила Нетаньяху в международный розыск

Источник: AP 2024

Стамбульский суд 14 июля выдал международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с перехватом Израилем флотилии гуманитарной помощи, направлявшейся в Газу.

Путин: ключевая ставка должна снижаться

Источник: AP 2024

Ключевая ставка Банка России должна снижаться, считает президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с главой Якутии. В свою очередь, Айсен Николаев сообщил, что провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, и «она, вроде, обещает, что ставка все же будет снижаться».

В минобороны Венгрии заявили о намерении «закрыть двери» перед Россией

Источник: Reuters

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил, что страна прекращает взаимодействие с Россией. Его слова приводит издание Telex. «Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», — отметил глава венгерского военного ведомства.

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