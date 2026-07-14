Археологи нашли семь погребений донских скифов IV-III вв. до нашей эры

В Ростовской области археологи Южного научного центра РАН в ходе раскопок на курганном могильнике «Пятьдесят шесть курганов» обнаружили семь погребений IV-III веков до нашей эры.
Как выяснилось, в некрополисе были захоронены донские скифы.
Благодаря открытию ученые зафиксировали южный рубеж Елизаветовского могильника — ключевого комплекса владык донских степей. Дело в том, что скифы, населявшие дельту Дона почти три тысячи лет назад, отличались от своих сородичей из Крыма и Сибири.
— В рамках скифо-сибирского ареала выделяются локальные варианты скифской культуры, которые можно сопоставлять с данными античных источников о расселении скифских и нескифских племен. Эти варианты разнятся по ряду признаков: особенностям искусства (звериный стиль), погребальному обряду, типам оружия, конскому снаряжению, хозяйственным укладам и другим элементам материальной и духовной культуры, — пояснил младший научный сотрудник ЮНЦ РАН, археолог Михаил Русаков.
Справка «РГ».
Скифы — это не единый народ, а обширный культурно-исторический пласт ираноязычных кочевых и полукочевых племен, занимавших почти три тысячи лет назад территорию от Дуная до Алтая. Именно они стали первыми кочевниками, создавшими мощную военную державу, способную противостоять персидскому царю Дарию I. =
Донские скифы соседствовали с греческой колонией Танаис и меотскими племенами, вели активную торговлю хлебом, рабами, скотом и рыбой, однако со временем оказались либо вытеснены, либо ассимилированы пришедшими с востока сарматами.