Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи нашли семь погребений донских скифов IV-III вв. до нашей эры

В Ростовской области археологи Южного научного центра РАН в ходе раскопок на курганном могильнике «Пятьдесят шесть курганов» обнаружили семь погребений IV-III веков до нашей эры.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области археологи Южного научного центра РАН в ходе раскопок на курганном могильнике «Пятьдесят шесть курганов» обнаружили семь погребений IV-III веков до нашей эры.

Как выяснилось, в некрополисе были захоронены донские скифы.

Благодаря открытию ученые зафиксировали южный рубеж Елизаветовского могильника — ключевого комплекса владык донских степей. Дело в том, что скифы, населявшие дельту Дона почти три тысячи лет назад, отличались от своих сородичей из Крыма и Сибири.

— В рамках скифо-сибирского ареала выделяются локальные варианты скифской культуры, которые можно сопоставлять с данными античных источников о расселении скифских и нескифских племен. Эти варианты разнятся по ряду признаков: особенностям искусства (звериный стиль), погребальному обряду, типам оружия, конскому снаряжению, хозяйственным укладам и другим элементам материальной и духовной культуры, — пояснил младший научный сотрудник ЮНЦ РАН, археолог Михаил Русаков.

Справка «РГ».

Скифы — это не единый народ, а обширный культурно-исторический пласт ираноязычных кочевых и полукочевых племен, занимавших почти три тысячи лет назад территорию от Дуная до Алтая. Именно они стали первыми кочевниками, создавшими мощную военную державу, способную противостоять персидскому царю Дарию I. =

Донские скифы соседствовали с греческой колонией Танаис и меотскими племенами, вели активную торговлю хлебом, рабами, скотом и рыбой, однако со временем оказались либо вытеснены, либо ассимилированы пришедшими с востока сарматами.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше