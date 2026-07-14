Калининградка с раком шейки матки смогла выносить и родить ребёнка

«Безмерно благодарна всем врачам, которые были рядом со мной на протяжении всей беременности. Это настоящие профессионалы, которые сделали всё возможное, чтобы сохранить здоровье и мне, и моему малышу. Именно благодаря им я сегодня могу быть рядом со своими детьми», — поделилась калининградка.