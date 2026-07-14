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Оксана Лут и Дмитрий Махонин обсудили планы по развитию сельского хозяйства в Пермском крае

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут провела рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Источник: "Российская газета"

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут провела рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

На встрече руководитель минсельхоза и глава Прикамья обсуждали результаты работы в агросекторе региона и планы по развитию агрокомплекса края. Было отмечено, что в Пермском крае с каждым годом увеличивается производство таких видов продуктов, как молоко, куриное мяса и мяса скота.

Разговор на рабочей встрече касался предприятия — самого большого производителя свинины в Прикамье, где намечено провести масштабную реконструкцию. Для этого предполагается использовать льготный заем, что позволит увеличить объемы производства до 36 тысяч тонн свинины живого веса.

Стороны обсудили действующие инвестиционные проекты в агросекторе региона, исполнение государственной программы по вовлечению в оборот сельхозземель. Также Оксана Лут и Дмитрий Махонин вели речь об исполнении проекта, касающегося комплексного развития территорий на селе. Прикамье на реализацию этой программы за последние 6 лет получило более двух миллиардов рублей.

Кроме того, министр сельского хозяйства и губернатор Пермского края затронули тему подготовки специалистов для сельхозпредприятий.