Оксана Лут и Дмитрий Махонин обсудили планы по развитию сельского хозяйства в Пермском крае

Стороны обсудили действующие инвестиционные проекты в агросекторе региона, исполнение государственной программы по вовлечению в оборот сельхозземель. Также Оксана Лут и Дмитрий Махонин вели речь об исполнении проекта, касающегося комплексного развития территорий на селе. Прикамье на реализацию этой программы за последние 6 лет получило более двух миллиардов рублей.