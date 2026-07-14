Фестиваль органистов, редкие дуэты и музыка больших мастеров: что послушать в Кафедральном соборе во второй половине июля

В этом году участниками ассамблей стали 16 органистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Королёва, Новоржева, Перми, Усть-Илимска, Челябинска, Нижнего Тагила и Казани. За время академии они погружаются в разные традиции органной музыки: изучают произведения Баха и немецких романтиков, а также французскую музыку от эпохи барокко до начала XX века. На итоговом концерте музыканты представят программы, над которыми работали вместе с преподавателями.