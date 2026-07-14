Трех нижегородских автомобилистов оштрафовали за нарушения в очередях на АЗС

Кроме того, по обращениям работников АЗС и волонтеров правоохранители пресекли ряд нарушений общественного порядка и ПДД. Так, на Казанском съезде автомобилист отказался выполнять требования сотрудника полиции; на Комсомольской площади один из водителей стоял на трамвайных путях; а в районе автостанции «Щербинки» другой мужчина нарушил правила расположения своего автомобиля на проезжей части.