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Трех нижегородских автомобилистов оштрафовали за нарушения в очередях на АЗС

Полиция усилила патрулирование около автозаправок из-за очередей за топливом.

Источник: Нижегородская правда

Полиция усилила патрулирование около автозаправок Нижнего Новгорода из-за очередей за топливом. Патрулирование прошло силами нарядов ППС, ДПС и Росгвардии, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инспекторы Госавтоинспекции организовали регулирование движения на дорогах, прилегающих к АЗС, что позволило ликвидировать заторовые ситуации возле заправок.

В полиции отметили, что дорожная обстановка находится на постоянном контроле, в том числе с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Кроме того, по обращениям работников АЗС и волонтеров правоохранители пресекли ряд нарушений общественного порядка и ПДД. Так, на Казанском съезде автомобилист отказался выполнять требования сотрудника полиции; на Комсомольской площади один из водителей стоял на трамвайных путях; а в районе автостанции «Щербинки» другой мужчина нарушил правила расположения своего автомобиля на проезжей части.

Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как волонтеры на АЗС помогают нижегородцам пережить топливный ажиотаж.