В крымском селе Уваровка построили новую врачебную амбулаторию

Врачебную амбулаторию установили в селе Уваровка Республики Крым, сообщили в администрации Нижнегорского района. Работы прошли по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Новая амбулатория представляет собой современный модульный пункт. Специалисты оборудовали кабинеты для приема пациентов, прививочный и процедурный, а также установили современное медицинское оборудование.
Напомним, что в 2025 году в Крыму было построено 73 медицинских учреждения. В частности, строители возвели 2 поликлиники в Симферополе, поликлинику в поселке городского типа Зуя Белогорского района, 37 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.