Расписание поездов изменяется на участке между Минском и Брестом

Там отметили, что изменения связаны с плановым ремонтом путей на перегоне Негорелое — Койданово: работы будут проводиться с 20 по 24 июля и с 27 по 30 июля.
«Отдельные поезда международных, межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса будут следовать измененным расписанием», — говорится в сообщении.
Отмечается, что часть рейсов временно отменят.
Пассажирам поезда № 733/734 Минск — Брест стоит обратить внимание на новые часы отправления. Состав в период с 20 по 23 июля и с 27 по 29 июля будет отправляться из белорусской столицы раньше обычного — в 16:39 вместо 17:21. Обратный рейс из Бреста в эти же даты отправится по действующему расписанию, но прибудет в Минск не в 10:42, а в 11:05.
Поезд № 728 Брест — Минск также поменяет график. Состав с 20 по 23 июля и с 27 по 29 июля отправится из Бреста в 15:27 (ранее он уходил в 14:35) и прибудет в столицу Беларуси в 19:13 вместо 17:59.
Изменится и расписание поезда № 52 Брест — Санкт-Петербург. Он будет отправляться из Бреста в 14:20 вместо 14:42, при этом прибытие в Санкт-Петербург останется без изменений.
Кроме того, скорректируют график движения поездов региональных линий экономкласса на участке Минск — Барановичи, некоторые рейсы временно отменят.
В БЖД рекомендовали пассажирам отслеживать актуальное расписание поездов на официальном интернет-сайте перевозчика, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и по телефону 105.