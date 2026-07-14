Расписание поездов изменяется на участке между Минском и Брестом

Пассажирам поезда № 733/734 Минск — Брест стоит обратить внимание на новые часы отправления. Состав в период с 20 по 23 июля и с 27 по 29 июля будет отправляться из белорусской столицы раньше обычного — в 16:39 вместо 17:21. Обратный рейс из Бреста в эти же даты отправится по действующему расписанию, но прибудет в Минск не в 10:42, а в 11:05.