В Калининграде вторые сутки ищут пенсионерку с кардиостимулятором, родные и волонтёры сбились с ног

В Калининграде пропала без вести пожилая женщина с деменцией и кардиостимулятором. Об этом «Клопс» сообщили в ПСО «Запад».
93-летняя Вера Ивановна Леснова исчезла 12 июля. Женщина живёт на улице Орудийной с дочерью и внуком. Около полудня она вышла из дома: это зафиксировала камера домофона. С тех пор старушку никто не видел.
Близкие очень беспокоятся за её жизнь и здоровье. Волонтёры ПСО «Запад» просят откликнуться тех, кто 12−14 июля видел женщину в районе Орудийной, Гагарина, Орбитальной.
"Также мы просим водителей, на чьих машинах есть регистраторы и кто проезжал в том районе с 12 до 13 часов 12 июля, посмотреть записи.
Возможно, женщина попала на камеры и мы сможем установить направление, в котором она ушла.
Возле её дома много частных секторов, парков и лесополос. Волонтёры второй день прочёсывают местность, но пока никаких результатов поиски не дали«, — рассказала инфорг ПСО “Запад” Мария Белова.
В Калининграде Вера Ивановна живёт четыре года. Она приехала сюда из Минусинска и регулярно просится домой, утверждая, что её дом находится на улице Красноармейской.
«Вера Ивановна общительная и коммуникабельная. Она сама может обратиться за помощью к окружающим. В кармане её куртки была записка с номер телефона дочери и домашним адресом, но, возможно, она её выронила. Волонтёры и родственники обзвонили местные больницы, но пенсионерка в них не поступала», — пояснили в поисковом отряде.
Всех, кто видел Веру Ивановну после 12 июля или располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить об этом в полицию или по телефону 112. Также можно звонить в ПСО «Запад»: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444;