В Калининграде вторые сутки ищут пенсионерку с кардиостимулятором, родные и волонтёры сбились с ног

«Вера Ивановна общительная и коммуникабельная. Она сама может обратиться за помощью к окружающим. В кармане её куртки была записка с номер телефона дочери и домашним адресом, но, возможно, она её выронила. Волонтёры и родственники обзвонили местные больницы, но пенсионерка в них не поступала», — пояснили в поисковом отряде.