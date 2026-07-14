Марокко стало ведущим импортером воронежских кормов и продукции животноводства

По состоянию на 10 июля из Воронежской области в 25 стран мира было экспортировано 58,6 тыс. т продукции животноводства и кормов, а также более 16 тыс. живых свиней (в Грузию). Ведущим импортером стало Марокко, куда было отгружено свыше 23,7 тыс. т кормов и кормовой продукции. Об этом рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора.