В Пионерском ищут подрядчика для восстановления променада

В феврале 2026 года в администрации Пионерского городского округа «Новому Калининграду» сообщили о планах провести ремонтно-восстановительные работы на променаде в весенний период — до начала курортного сезона. Специалисты провели послештормовое обследование объекта и зафиксировали повреждения лестничных спусков к пляжу и перильных ограждений. Анонс закупки опубликовали в июле 2026 года.