В Пионерском ищут подрядчика для восстановления променада

ГБУ «Балтберегозащита» ищет подрядчика для проведения аварийно-восстановительных работ на променаде в Пионерском. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 14 по 23 июля. Итоги аукциона планируют подвести 27 июля. Максимальная цена контракта — 3 042 800 рублей. Исполнить его необходимо до конца года, а завершить работы — к 15 декабря.
Отремонтировать необходимо лестничные спуски № 3,4,5, 6 и 7. В перечне работ разборка и устройство металлических ограждений, переустановка и смена отдельных каменных и бетонных ступеней, усиление опорных стоек и покраска металлических поверхностей.
В феврале 2026 года в администрации Пионерского городского округа «Новому Калининграду» сообщили о планах провести ремонтно-восстановительные работы на променаде в весенний период — до начала курортного сезона. Специалисты провели послештормовое обследование объекта и зафиксировали повреждения лестничных спусков к пляжу и перильных ограждений. Анонс закупки опубликовали в июле 2026 года.