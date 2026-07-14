«Внимания к деталям не хватает»: урбанист прошёлся по обновлённой Летней

Странно организовали и парковочное место для инвалидов вдоль дороги. Прямоугольник больше, чем для обычного автомобиля, но в длину. По словам Абросимова, маломобильному человеку нужно больше пространства как раз сбоку, чтобы выйти из машины или воспользоваться подъёмником. Свободный кусок на парковке уже пытаются занимать другие водители.