Калининградские врачи помогли женщине с раком шейки матки выносить и родить ребёнка. Об этом сообщили на сайте регионального Минздрава.
Во время третьей беременности у 32-летней калининградки выявили дисплазию матки — опасную патологию, которая часто приводит к онкологии. Под наблюдением специалистов женщина благополучно доносила и родила ребёнка.
Спустя четыре месяца медики смогли провести ей лечебно-диагностическую процедуру — удалили пораженный участок ткани шейки матки и отправили его на гистологию. Исследование показало, что ранее выявленное заболевание прогрессирует, и подтвердило рак шейки матки. Врачи также констатировали, что пациентка беременна вновь. Узнав об этом, женщина приняла решение сохранить будущего ребёнка, несмотря на то, что по медицинским показаниям ей требовалось радикальное хирургическое лечение, — говорится в сообщении.
На протяжении всей беременности пациентка находилась под наблюдением врачей. Опухоль не росла агрессивно, это позволило отказаться от химиотерапии.
«Было принято решение максимально продлить беременность до 37 недель — срока, когда ребёнок считается доношенным, после чего выполнить кесарево сечение с одномоментной онкологической операцией», — рассказали в министерстве.
Женщину госпитализировали в онкологический центр для проведения операции, однако в ночь перед вмешательством у пациентки заболел живот. Врачи выявили признаки гипоксии плода и обвитие пуповиной. Специалисты провели экстренное кесарево сечение, в результате которого на свет появился мальчик весом 2 620 граммов и ростом 46 сантиметров. Ребёнка передали бригаде детской реанимации и транспортировали в перинатальный центр для дальнейшего наблюдения.
В этот момент с матерью работала онкологическая бригада. «Вмешательство оказалось непростым и кропотливым: в частности, органы, пораженные болезнью, врачи удалили, также во время операции и первое время после неё пациентке потребовалось переливание крови», — отметили в Минздраве.
Оба вмешательства прошли успешно. Женщину и новорожденного уже выписали домой.