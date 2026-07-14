Калининградские врачи помогли женщине с раком шейки матки выносить и родить ребёнка

Спустя четыре месяца медики смогли провести ей лечебно-диагностическую процедуру — удалили пораженный участок ткани шейки матки и отправили его на гистологию. Исследование показало, что ранее выявленное заболевание прогрессирует, и подтвердило рак шейки матки. Врачи также констатировали, что пациентка беременна вновь. Узнав об этом, женщина приняла решение сохранить будущего ребёнка, несмотря на то, что по медицинским показаниям ей требовалось радикальное хирургическое лечение, — говорится в сообщении.