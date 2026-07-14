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В Петербурге прошел международный фестиваль джазовой музыки

Его провели на двух площадках с участием артистов из США и Аргентины.

Джазовый фестиваль «Свинг белой ночи — 2026» проходил с 2 по 5 июля в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по культуре Северной столицы. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Семья».

В фестивале приняли участие музыканты из России, США и Аргентины. Основная концертная программа прошла в Филармонии джазовой музыки. Международную программу представила, в частности, аргентинская вокалистка Габриела Бергалло, которая вышла на сцену вместе с ансамблем Давида Голощекина.

Завершился фестиваль бесплатным гала-концертом под открытым небом, который прошел у стен Михайловского замка. На сцене выступили оркестр Филармонии джазовой музыки, Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева, Atomic Jam Band и другие артисты.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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