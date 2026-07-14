гибель в магазине, мобилизация, отмена фестиваля

Вечером 14 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области за день. Так, региону вновь угрожал ракетный удар. В столице Черноземья отказались от проведения крупного фестиваля. 22-летний парень скончался в магазине после полученного ножевого ранения от незнакомца. А полугодовалый младенец уже третьи сутки находится в реанимации после ДТП. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.