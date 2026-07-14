гибель в магазине, мобилизация, отмена фестиваля

Вечером 14 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области за день. Так, региону вновь угрожал ракетный удар. В столице Черноземья отказались от проведения крупного фестиваля. 22-летний парень скончался в магазине после полученного ножевого ранения от незнакомца. А полугодовалый младенец уже третьи сутки находится в реанимации после ДТП. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Ракеты направились в сторону региона: особый режим в очередной раз объявили в Воронежской области.
Режим ракетной опасности сохранялся в Воронежской области больше получаса утром 14 июля.
Его объявили в 9:26. В это время на территории региона сработали системы оповещения, а губернатор Александр Гусев обратился к местным жителям в своём канале в мессенджере МАКС:
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие».
Ракетную опасность отменили в 10:05. Сведений о сбитых дежурными силами ПВО за период действия в регионе особого режима воздушных целях не поступало.
Отмена ожидаемого культурного события: фестиваль «Воронеж фольклорный» в городском парке не состоится.
Проведение IX Губернского фестиваля «Воронеж фольклорный» (0+) в парке «Алые паруса» отменили. Он был запланирован на субботу, 18 июля, на площадке парка «Алые паруса».
По данным регионального центра народного творчества и кино, мероприятие не состоится по техническим причинам.
Отметим, что в текущем году программу фестиваля собирались посвятить Году единства народов России.
Забежал в магазин и умер: молодой человек скончался от ножевого ранения в Воронеже.
В Воронеже раненый парень забежал в магазин на Олимпийском бульваре и скончался.
По данным региональных СУ СКР и ГУ МВД России, всё произошло в ночь на 14 июля у дома № 10. Предварительно, между местным жителем и двумя ранее незнакомыми ему молодыми людьми возник конфликт. В ходе ссоры воронежец нанёс оппонентам колото-резаные ранения в область жизненно важных органов, после чего скрылся.
По словам очевидцев, один из пострадавших сумел добраться до расположенного неподалёку магазина. 22-летний уроженец столицы Черноземья попросил вызвать скорую, однако скончался до приезда врачей.
Второго раненого, 20-летнего горожанина, доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
На текущий момент полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленника.
Третьи сутки в реанимации: грудной ребёнок находится в отделении интенсивной терапии после ДТП.
Полугодовалый младенец уже третьи сутки находится в реанимации после ДТП в Воронеже. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
В аварии пострадали ещё один младенец и трое взрослых. После происшествия на дороге их доставили в больницу. Малышу и одному совершеннолетнему пациенту госпитализация не потребовалась. Их направили на амбулаторное лечение после оказания всей необходимой помощи. Ещё двое взрослых в удовлетворительном состоянии находятся в профильном отделении.
Напомним, что ДТП произошло 11 июля на улице Полевой. 27-летний водитель Skoda Rapid при повороте нарушил очерёдность проезда. В результате иномарка столкнулась с Honda Vezel под управлением 29-летней женщины. В аварии пострадали оба водителя, пятимесячный и шестимесячный мальчики, а также женщина в возрасте 50 лет.
Осенняя мобилизация? Фейк о призыве на службу распространили в сети.
Сообщения о проведении в России в октябре 2026 года мобилизации появились в одном из мессенджеров. Эта информация не соответствует действительности, сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками».
Подобные посты призваны дискредитировать выборы в Госдуму, которые состоятся 20 сентября. Авторы фейка ожидают, что граждане начнут массово уезжать из страны и не примут участие в них. Злоумышленники полагают, что это исказит финальную картину голосования.
Авторы фейка также пытаются вызвать у россиян негативные эмоции и снизить уровень доверия к власти, внушая гражданам, что правительство намеренно откладывает мобилизацию до периода «после выборов».
О том, что в России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.