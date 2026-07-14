Сотрудники полиции обеспечивают безопасность и регулируют движение вблизи нижегородских АЗС

С 8 по 14 июля 2026 года в Нижнем Новгороде, городском округе город Дзержинск и Кстовском районе проведена оперативная корректировка маршрутов патрулирования нарядов ППС, ДПС и УВО Росгвардии вблизи 66 автозаправочных станций, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Нижегородской области. Полицейские и росгвардейцы изменили маршруты патрулей и провели распорядительно‑регулировочные мероприятия на улично‑дорожной сети рядом с АЗС, что позволило устранить заторовые ситуации.
Ситуация с созданием помех в движении остаётся под постоянным контролем, в том числе с использованием системы АПК «Безопасный город». По обращениям сотрудников АЗС и волонтёров пресекались нарушения общественного порядка и правил дорожного движения: на Казанском съезде — невыполнение законного требования сотрудника полиции (ст. 12.25), на площади Комсомольской — стоянка на трамвайных путях (ч. 3 ст. 12.19), в районе автостанции Щербинки — нарушение расположения на проезжей части (ч. 1 ст. 12.15).
ГУ МВД по Нижегородской области призывает граждан к сотрудничеству: соблюдать правила дорожного движения, не создавать искусственных препятствий, уважать других участников движения и придерживаться дистанции и очередности. Полицейские продолжают работать над предотвращением транспортного хаоса и обеспечением безопасности на дорогах.
Ранее сообщалось, что очереди на АЗС в Нижнем Новгороде стали отображаться на карте Яндекса.