Сотрудники полиции обеспечивают безопасность и регулируют движение вблизи нижегородских АЗС

С 8 по 14 июля 2026 года в Нижнем Новгороде, городском округе город Дзержинск и Кстовском районе проведена оперативная корректировка маршрутов патрулирования нарядов ППС, ДПС и УВО Росгвардии вблизи 66 автозаправочных станций, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Нижегородской области. Полицейские и росгвардейцы изменили маршруты патрулей и провели распорядительно‑регулировочные мероприятия на улично‑дорожной сети рядом с АЗС, что позволило устранить заторовые ситуации.