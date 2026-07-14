В Новосибирске ввели новые правила получения гражданства России

Первое нововведение касается принесения присяги гражданина России. Теперь это разрешено делать с 14 лет. Ранее такая возможность была доступна только с 18 лет. По словам Фоменко, это значимое изменение. Оно влияет на возможность прекращения гражданства, если иностранец нарушает закон.
Второе изменение связано со справками об отсутствии судимости. С 2 июня 2026 года все иностранные граждане обязаны предоставлять этот документ при подаче заявления на гражданство. Если у заявителя есть судимость, нужно указать статью и обстоятельства осуждения.
Для некоторых категорий иностранцев пока сделали исключение. Требование о справке временно не действует для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Также послабление дали людям с временным убежищем. В МВД пояснили, что с этими странами налажен обмен данными, поэтому информацию можно проверить без участия заявителя.
Самое заметное изменение — резкий рост госпошлины. С 26 июля её размер поднимется с 4,2 тысячи рублей до 50 тысяч рублей. Платить придётся за каждого заявителя отдельно. Исключения сделали для участников госпрограммы, бывших граждан СССР и тех, кто заключил контракт с Минобороны.