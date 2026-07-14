В Новосибирске ввели новые правила получения гражданства России

Первое нововведение касается принесения присяги гражданина России. Теперь это разрешено делать с 14 лет. Ранее такая возможность была доступна только с 18 лет. По словам Фоменко, это значимое изменение. Оно влияет на возможность прекращения гражданства, если иностранец нарушает закон.