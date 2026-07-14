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В Батайске возводят школу на 1,3 тысячи мест за 1,6 млрд рублей

В Батайске строят школу на 1,3 тыс. мест. Стоимость проекта — 1,6 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Батайске строят школу на 1,3 тыс. мест. Стоимость проекта — 1,6 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Работы идут по графику: завершить строительство планируется в первом квартале 2027 года, чтобы школа смогла принять учащихся с 1 сентября 2027 года. Сегодня объект готов наполовину.

Четырехэтажное здание общей площадью свыше 25 тыс. кв.м. будет состоять из пяти функциональных блоков. Своей стрелообразной формой оно делит территорию на две части: северо-западную — активную и северо-восточную — тихую.

В активной зоне разместятся спортивный, тренажерный, хореографический и актовый залы. В тихой — кабинет психолога, медицинский блок, информационный библиотечный центр и столовая на 500 посадочных мест.