Народные приметы на 15 июля: сегодня надо завершить все начатые дела

По народному календарю сегодня Берегиня — славянский праздник, посвященный женскому божеству, которое на Руси почитали как хранительницу семьи. По поверьям, берегиня защищает домочадцев от зла и помогает обрести любовь. Матери и жены дарили амулеты с изображением Берегини своим близким, чтобы защитить их от болезней и зла. Незамужние девушки обращались к ней, прося о скором замужестве и счастье в любви. Верили также, что богиня помогала рыбакам в хорошем улове, поэтому нередко ее изображали в виде русалки. Но чаще Берегиню представляли в образе белоствольной березы — священного дерева у славян. В старину люди отправлялись в лес, чтобы поклониться березе, попросить о благополучии и удаче в делах, в том числе любовных.
День подходит для проведения оздоровительных и омолаживающих процедур. Сегодня стоит сходить в баню и попариться березовыми вениками. Сегодня надо завершить все дела, особенно давно начатые, но не доведенные до конца. Можно посвятить день рукоделию и работе по дому.
Сегодня нельзя купаться в водоемах. Запрещено также ссориться, конфликтовать с близкими и много разговаривать. Опасно лениться — высок риск лишиться благополучия. На Берегиню строго запрещено рубить березы и использовать березовые поленья для растопки печей.
Народные приметы на 15 июля:
— вороны громко каркают — к скорому ненастью;
— подают голос сычи — к теплу;
— 15 июля на улице жарче, чем в предыдущие дни — такая погода продлится до конца месяца;
— насекомые роем кружатся в воздухе — к ливню.
Источник: iz.ru.