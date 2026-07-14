Народные приметы на 15 июля: сегодня надо завершить все начатые дела

По народному календарю сегодня Берегиня — славянский праздник, посвященный женскому божеству, которое на Руси почитали как хранительницу семьи. По поверьям, берегиня защищает домочадцев от зла и помогает обрести любовь. Матери и жены дарили амулеты с изображением Берегини своим близким, чтобы защитить их от болезней и зла. Незамужние девушки обращались к ней, прося о скором замужестве и счастье в любви. Верили также, что богиня помогала рыбакам в хорошем улове, поэтому нередко ее изображали в виде русалки. Но чаще Берегиню представляли в образе белоствольной березы — священного дерева у славян. В старину люди отправлялись в лес, чтобы поклониться березе, попросить о благополучии и удаче в делах, в том числе любовных.