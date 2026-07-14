Почти 500 школ Крыма оснастят современным оборудованием

Так, для кабинетов изобразительного искусства предусмотрены комплекты гипсовых моделей геометрических тел, модели головы и наборы для натюрмортов. Для уроков музыки в школы направят шумовые инструменты, а для уроков физики — демонстрационные наборы по динамике вращательного движения, волновым и механическим явлениям. При этом часть оборудования уже передана в образовательные организации.