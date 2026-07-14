Почти 500 школ Крыма оснастят современным оборудованием

Современным оборудованием к началу нового учебного года оснастят 492 общеобразовательные организации Республики Крым, сообщили в министерстве образования, науки и молодежи региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Так, для кабинетов изобразительного искусства предусмотрены комплекты гипсовых моделей геометрических тел, модели головы и наборы для натюрмортов. Для уроков музыки в школы направят шумовые инструменты, а для уроков физики — демонстрационные наборы по динамике вращательного движения, волновым и механическим явлениям. При этом часть оборудования уже передана в образовательные организации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.