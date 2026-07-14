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Рецептом необычайно вкусных малосольных огурцов поделилась хуторянка

Огурчики получаются вкусные и хрустящие — как бочковые.

Жительница Фроловского района Волгоградской области Виктория Неклюдова, автор блога «Вика из хутора» поделилась рецептом необычайно вкусных малосольных огурцов. Готовит она их на минеральной воде.

Для готовки понадобятся:

килограмм огурцов;

литр минеральной воды с газом;

2 столовых ложки соли;

листья смородины и хрена, зонтики укропа, чеснок и перец горошком.

«Несколько листьев хрена отправляем в кастрюльку, добавляем листья вишни, садовой смородины, укроп, душистый перец горошком и зубчики чеснока — можно целую головку. Затем кладём мелкие огурчики, предварительно отрезав попки. Если крупноватые, их можно разрезать вдоль пополам. Затем всю зеленушку отправляем по второму кругу, побольше чеснока и соль из расчёта две столовые ложки на килограмм огурцов. Заливаем всё минеральной водой», — делится секретом блогер.

Воды нужно столько, чтобы она закрыла всё. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить 12 часов при комнатной температуре или на сутки в холодильнике. Огурчики получаются вкусные и хрустящие — как бочковые.

Прежде другая волгоградка рассказала лёгкий рецепт трубочек с карамельными яблоками из лаваша.