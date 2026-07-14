Рецептом необычайно вкусных малосольных огурцов поделилась хуторянка

Жительница Фроловского района Волгоградской области Виктория Неклюдова, автор блога «Вика из хутора» поделилась рецептом необычайно вкусных малосольных огурцов. Готовит она их на минеральной воде.
Для готовки понадобятся:
килограмм огурцов;
литр минеральной воды с газом;
2 столовых ложки соли;
листья смородины и хрена, зонтики укропа, чеснок и перец горошком.
«Несколько листьев хрена отправляем в кастрюльку, добавляем листья вишни, садовой смородины, укроп, душистый перец горошком и зубчики чеснока — можно целую головку. Затем кладём мелкие огурчики, предварительно отрезав попки. Если крупноватые, их можно разрезать вдоль пополам. Затем всю зеленушку отправляем по второму кругу, побольше чеснока и соль из расчёта две столовые ложки на килограмм огурцов. Заливаем всё минеральной водой», — делится секретом блогер.
Воды нужно столько, чтобы она закрыла всё. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить 12 часов при комнатной температуре или на сутки в холодильнике. Огурчики получаются вкусные и хрустящие — как бочковые.
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