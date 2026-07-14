Рецептом необычайно вкусных малосольных огурцов поделилась хуторянка

«Несколько листьев хрена отправляем в кастрюльку, добавляем листья вишни, садовой смородины, укроп, душистый перец горошком и зубчики чеснока — можно целую головку. Затем кладём мелкие огурчики, предварительно отрезав попки. Если крупноватые, их можно разрезать вдоль пополам. Затем всю зеленушку отправляем по второму кругу, побольше чеснока и соль из расчёта две столовые ложки на килограмм огурцов. Заливаем всё минеральной водой», — делится секретом блогер.