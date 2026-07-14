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Погода: жарко будет до пятницы как минимум

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Погоду в Беларуси будут определять теплые воздушные массы, жара сохранится в ближайшие дни, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +34° 1 м/с 34% 760 мм рт. ст. +29°
Источник: Sputnik.by

В среду синоптики не обещают осадков, но предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Завтра днем в южных районах страны будет жарче всего — до +31 градуса.

«Днем 15 июля (среда) по югу республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С», — говорится в сообщении.

В ночь на 15 июля температура воздуха составит от +13 до +19°С, максимальная днем — от +24°С на северо-востоке республики до +31°С на юго-западе.

По данным Белгидромета, днем в столице будет до 26−28 градусов тепла и без осадков.

В облцентрах ожидается следующая погода:

  • в Бресте — +29…+31°C, без осадков;
  • в Витебске — +24…+26°C, без существенных осадков;
  • в Гомеле — +28…+30°C, без существенных осадков;
  • в Гродно — +27…+29°C, без осадков;
  • в Могилеве — +25…+27°C, без существенных осадков.

В четверг и пятницу жара сохранится, причем в конце рабочей недели по-прежнему будет припекать больше всего в юго-западных районах страны, где столбик термометра поднимется до 32 градусов.