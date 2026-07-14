Погода: жарко будет до пятницы как минимум

В среду синоптики не обещают осадков, но предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Завтра днем в южных районах страны будет жарче всего — до +31 градуса.
«Днем 15 июля (среда) по югу республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С», — говорится в сообщении.
В ночь на 15 июля температура воздуха составит от +13 до +19°С, максимальная днем — от +24°С на северо-востоке республики до +31°С на юго-западе.
По данным Белгидромета, днем в столице будет до 26−28 градусов тепла и без осадков.
В облцентрах ожидается следующая погода:
- в Бресте — +29…+31°C, без осадков;
- в Витебске — +24…+26°C, без существенных осадков;
- в Гомеле — +28…+30°C, без существенных осадков;
- в Гродно — +27…+29°C, без осадков;
- в Могилеве — +25…+27°C, без существенных осадков.
В четверг и пятницу жара сохранится, причем в конце рабочей недели по-прежнему будет припекать больше всего в юго-западных районах страны, где столбик термометра поднимется до 32 градусов.