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Жители Ялты пожаловались на работу шумного кафе в сквере Шевченко

Их особенно раздражает громкая музыка, едкий дым и шум генератора.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ялты жалуются на работу кафе «Мангал» в сквере Шевченко. Поводом для беспокойства стал едкий дым, громкая музыка и шум от генератора.

«Владелец кафе пошел навстречу, предложив к сентябрю самостоятельно демонтировать часть объекта, а существующее капитальное строение переоборудовать под офисное помещение», — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

При этом жители выдвинули еще несколько условий — генератор убрать внутрь и обеспечить шумозащиту, не шуметь после 10-ти вечера и установить фильтры на трубу, чтобы не было дыма.

Первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко заявил, что жители и собственник кафе должны определиться до четверга, чтобы принять окончательное решение. Дальше власти будут действовать в рамках действующего законодательства.

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