В Татарстане состоялся экосплав по реке Казанке

Юбилейный экосплав по реке Казанке прошел в Республике Татарстан по проекту «Хранители Голубых озер», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. Традиционная акция состоялась уже в пятый раз в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Маршрут сплава пролегал по участку от садового товарищества «Чишма» до территории у Хрустального водопада Большого Голубого озера. Передвигаясь на катамаранах, активисты очищали русло реки и береговую линию от мусора.
За день 70 участников преодолели 8,5 километра. По итогам акции им удалось собрать 28 мешков отходов: 20 с пластиком и 8 со стеклом.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.